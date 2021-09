Participativni proračun po mnenju udeležencev konference vse bolj pomemben način odločanja občanov

Ljubljana, 15. septembra - Participativni proračun v občinah postaja vse bolj pomemben in uveljavljen način soodločanja občanov o porabi javnih sredstev, so poudarili udeleženci današnje spletne konference. Do zdaj je po uradnih podatkih tovrstni način odločanja uvedlo 26 občin, po prepričanju ajdovskega župana Tadeja Beočanina pa ga bodo prej ali slej uvedle vse.