Prirodoslovni muzej ob jubileju podelil Zoisovi priznanji ljubljanski in mariborski univerzi

Ljubljana, 15. septembra - V Cankarjevem domu je bila slovesnost, s katero so počastili 200-letnico Prirodoslovnega muzeja Slovenije. Na prireditvi so podelili Zoisovi priznanji prirodoslovnega muzeja Univerzi v Ljubljani in v Mariboru, ki ju je direktorica Breda Činč Juhant izročila prorektorici ljubljanske univerze Tanji Dmitrović in rektorju mariborske Zdravku Kačiču.