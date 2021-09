Sodni svet: Z vladnim odlokom o PCT ni mogoče omejevati dostopa do sodišč

Ljubljana, 21. septembra - Z odlokom vlade o obveznem izpolnjevanju pogoja PCT glede na sprejeto stališče Sodnega sveta ni mogoče omejevati dostopa do sodišč in njihovega dela. Vsakršno poseganje v ustavno in zakonsko ureditev položaja sodstva s podzakonskimi predpisi je namreč nedopustno, saj skladno z ustavo ureditev sodišč lahko določa le zakon, so zapisali.