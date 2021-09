Bolnišnici Trbovlje in Sežana ponovno odprli covidna oddelka

Trbovlje/Sežana/Topolšica/Ljubljana, 20. septembra - Splošni bolnišnici (SB) Trbovlje in Sežana sta danes ponovno odprli vsaka svoj covidni oddelek. V SB Sežana so pripravljeni na sprejem bolnikov, v SB Trbovlje pa danes zdravijo štiri covidne bolnike. Po podatkih ministrstva za zdravje se je povečala kapaciteta slovenskih bolnišnic, ki zagotavljajo 398 akutnih postelj in 117 postelj intenzivne nege.