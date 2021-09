Pfizer: Cepivo varno za otroke od 5. do 11. leta

Frankfurt, 20. septembra - Cepivo proti covidu-19 podjetij Pfizer in BioNTech je varno za otroke od 5. do 11. leta starosti, kažejo podatki kliničnih preizkusov cepiva. Kot so še sporočili iz podjetij, cepivo pri otrocih sproži tudi močan imunski odziv. Napovedali so, da bodo podatke čim prej predložili pristojnim v EU, ZDA in drugod po svetu.