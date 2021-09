Tudi Belgija se počasi poslavlja od zajezitvenih ukrepov

Bruselj, 19. septembra - V tistih delih Belgije, kjer je proti covidu-19 cepljen visok delež prebivalcev, od 1. oktobra naprej ne bodo več obvezne zaščitne maske v trgovinah, restavracijah in barih. Vračanje k življenju, bolj podobnemu tistemu pred pandemijo, so že napovedale Danska, Švedska in Nizozemska.