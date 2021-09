V soboto ob 2579 PCR-testih potrdili 545 okužb z novim koronavirusom

Ljubljana, 19. septembra - V soboto so opravili 2579 PCR-testov in z njimi potrdili 545 okužb z novim koronavirusom, je objavil Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ). Pozitivnih je bilo tako 21,1 odstotka vseh testov. Umrle so štiri osebe. Po oceni NIJZ je v državi trenutno 13.155 aktivnih primerov okužbe, kar je 227 več kot dan prej.