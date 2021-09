Od sobote nove izjeme glede izpolnjevanja pogoja PCT, od oktobra za državno upravo pogoj PC

Ljubljana, 17. septembra - Od sobote pogoja PCT ne bo treba več izpolnjevati mlajšim od 15 let, dodane so še nekatere izjeme, denimo oskrba na bencinskih servisih, a le za osebe v tranzitu. S 1. oktobrom pa bodo morali zaposleni v državni upravi, ki bodo želeli delo opravljati v prostorih delodajalca, izpolnjevati pogoja preboleli ali cepljeni. To ne bo veljalo za šolstvo.