V veljavi novela glede financiranja zasebnih osnovnih šol

Ljubljana, 11. avgusta - Danes je začela veljati novela zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, ki uresničuje ustavni odločbi glede financiranja zasebnih osnovnih šol. Novela predvideva, da država zagotovi 100 odstotkov sredstev za obvezni program in 85 odstotkov sredstev za izvajanje razširjenega programa v zasebnih osnovnih šolah.