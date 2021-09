Edi Rama tretjič zapovrstjo na čelu albanske vlade

Tirana, 17. septembra - Parlament v Tirani je davi vodjo Socialistične stranke (PS) Edija Ramo tretjič zapovrstjo potrdil za albanskega premierja. Zanj in za njegovo vlado je glasovalo 77 od 140 poslancev. Socialisti so na parlamentarnih volitvah aprila osvojili absolutno večino poslanskih sedežev in tako lahko vladajo sami.