Albanski parlament podprl odstavitev predsednika države Mete

Tirana, 9. junija - Albanski parlament je danes s 104 glasovi za, sedmimi proti in tremi vzdržanimi podprl odstavitev predsednika države Ilirja Mete. Poslanci so podprli predlog vladajočih socialistov, ki predsedniku očitajo "resne kršitve ustave" pred in med parlamentarnimi volitvami 25. aprila. Končno odločitev bo sprejelo ustavno sodišče.