Albanskim socialistom se vendarle nasmiha zmaga na volitvah

Tirana, 27. aprila - Albanskim socialistom pod vodstvom premierja Edija Rame se vendarle nasmiha zmaga na parlamentarnih volitvah, ki so potekale minulo nedeljo. Kot kažejo rezultati po preštetju glasovnic iz 94 odstotkov volišč, so si socialisti zagotovili 74 od skupno 140 sedežev v parlamentu. Rama je že razglasil zmago in pozval k večernemu proslavljanju.