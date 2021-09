V veljavi spremembe glede izpolnjevanja pogoja PCT

Ljubljana, 17. septembra - Veljati so začele spremembe odloka o začasni omejitvi zbiranja, po katerih je zbiranje nad 50 ljudi na organiziranih javnih prireditvah in javnih shodih v zaprtih ali odprtih prostorih dovoljeno pod pogojem, da udeleženci izpolnjujejo pogoj PCT. Poleg tega je vlada razširila skupine oseb in področja, kjer pogoj PCT ni potreben.