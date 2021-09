Po sredinih izgredih v Ljubljani zaenkrat pridržanih devet ljudi

Ljubljana, 16. septembra - Policisti so po sredinih nasilnih izgredih v Ljubljani zaenkrat pridržali devet ljudi, kriminalistična preiskava pa še intenzivno poteka, je pojasnil generalni direktor policije Anton Olaj. Policija sicer ugotavlja, da so bili napadalci organizirani, v izgredih pa je bilo lažje poškodovanih sedem policistov in en udeleženec.