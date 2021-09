Perič: Nezadovoljstvo je treba izraziti na način, da se nihče ne počuti ogroženega

Ljubljana, 16. septembra - V SMC podpirajo pravico do izražanja mnenj, protestiranja in združevanja, treba pa je postaviti jasno mejo, ko se tovrstne aktivnosti sprevržejo v nasilje, je v izjavi poudaril vodja poslancev Gregor Perič. V SMC se po njegovih besedah zavedajo težavnosti situacije, a menijo, da boljše rešitve od cepljenja proti covidu-19 in testiranja ni.