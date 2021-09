Delo v parlamentu poteka nemoteno, škodo po sredinih izgredih še ocenjujejo

Ljubljana, 16. septembra - Izgredniki, ki so v sredo pred parlamentom protestirali proti širjenju pogojev PCT, so se znesli tudi nad poslopjem parlamenta. "Razbitih je več oken, poškodovana so glavna vhodna vrata v zgradbo, prav tako je poškodovan balkon velikega salona," so navedli v DZ. Popis škode sicer še poteka, delo v parlamentu pa danes poteka nemoteno.