Policijski sindikat Slovenije: Policisti očitno postajajo žrtve provokacij oblasti

Ljubljana, 16. septembra - Na sredine izgrede v Ljubljani, v katerih je bilo ranjenih več policistov, so se odzvali v Policijskem sindikatu Slovenije. Državljane so pozvali, naj se za svoje pravice ne borijo z nasiljem, politiko pa k strpnemu in spoštljivemu odnosu. "Policisti očitno postajajo žrtve njenih neracionalnih in provokativnih mnenj," namreč menijo v sindikatu.