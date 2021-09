Slovenski evroposlanci: Von der Leynova realistična, a premalo konkretnih predlogov

Ljubljana, 15. septembra - Slovenski evroposlanci so v oceni današnjega govora predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen o stanju v EU med drugim poudarili, da je bil ta realističen, nekateri pa so pogrešali več konkretnih predlogov med drugim na področju socialne politike. Pozdravili so tudi napoved zakonodaje o svobodi medijev.