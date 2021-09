Predsednica Evropske komisije pozvala k zaščiti novinarjev, odločena braniti evropske vrednote

Strasbourg, 15. septembra - Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je v govoru o stanju v uniji v Strasbourgu danes pozvala k zaščiti novinarjev in ustavitvi tistih, ki ogrožajo svobodo medijev. Ob tem je napovedala zakonodajo o svobodi medijev. Izrazila je tudi odločenost braniti evropske vrednote, ki so zapisane v evropskih pogodbah in torej zavezujoče.