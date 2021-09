V Strasbourgu ob govoru o stanju EU pozivi k prehodu od besed k dejanjem

Bruselj/Strasbourg, 15. septembra - EU potrebuje oprijemljiva dejanja, ne le lepih besed - to je eno glavnih sporočil evropskih poslancev iz različnih političnih skupin po govoru predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen o stanju unije. Poslanci so pozvali k dejanjem glede krize v Afganistanu, pandemije covida-19, socialne Evrope, vladavine prava in podnebnega ukrepanja.