V SD vlado pozivajo k zagotavljanju dostopnosti testiranja

Ljubljana, 14. septembra - V SD so ob v soboto spremenjenem odloku vlado pozvali, da ob spodbujanju prostovoljnega cepljenja in samozaščitnih ukrepov zagotovi široko dostopnost testiranja. Pri tem naj stroške testiranja nosi država, izpostavljajo. Kritični pa so tudi do pogoja PCT (preboleli, cepljeni, testirani), ki velja tudi za dostop do zdravnika.