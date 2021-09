Evroposlanci za priznavanje istospolnih zvez po vsej EU

Strasbourg, 14. septembra - Evropski poslanci so na plenarnem zasedanju v Strasbourgu sprejeli resolucijo, v kateri so poudarili, da bi morale biti istospolne zakonske zveze in partnerske skupnosti priznane po vsej Evropski uniji. Zavzeli so se tudi za ukrepanje proti Romuniji, Madžarski in Poljski zaradi neupoštevanja sodb Sodišča EU oziroma diskriminacije skupnosti LGBTIQ.