Evropski parlament najostreje obsodil madžarski zakon glede LGBTIQ

Strasbourg, 8. julija - Evropski parlament je danes najostreje obsodil novi madžarski zakon, ki po oceni Evropske komisije diskriminira osebe LGBTIQ. Novi predpisi očitno kršijo vrednote, načela in pravo EU, piše v danes sprejeti resoluciji. V njej so poslanci Evropsko komisijo in države članice EU tudi pozvali, naj nujno pravno ukrepajo.