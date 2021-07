Podpredsednica Evropskega parlamenta za blokado sredstev EU za Madžarsko in Poljsko

Bruselj, 20. julija - V luči današnje objave drugega letnega poročila o vladavini prava v članicah EU se je podpredsednica Evropskega parlamenta Katarina Barley, sicer Nemka in članica politične skupine socialistov in demokratov (S&D), zavzela za blokado dostopa do evropskih sredstev za Madžarsko in Poljsko zaradi kršitev demokratičnih načel.