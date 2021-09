V GZS kritični do prenosa stroška testiranja vseh zaposlenih na delodajalce

Ljubljana, 13. septembra - V GZS pozdravljajo odločitev vlade, da kljub slabšanju epidemioloških razmer ne zapira gospodarstva in da to lahko ob izpolnjevanju pogoja PCT posluje v čim večjem obsegu. So pa kritični do odločitve, da se strošek testiranja vseh zaposlenih prenese na delodajalce. Po njihovem bi to morala biti odgovornost vsakega posameznika.