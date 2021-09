Visoka komisarka ZN za človekove pravice kritična do vlade talibanov

Ženeva, 13. septembra - Visoka komisarka ZN za človekove pravice Michelle Bachelet je bila danes kritična do nove vlade, ki so jo v Afganistanu sestavili talibani in vključuje le zveste kadre, poleg tega pa nobene ženske. Ob začetku 48. zasedanja Sveta ZN za človekove pravice je tudi menila, da bodo okoljske grožnje kmalu predstavljale največji izziv človekovim pravicam.