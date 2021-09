Mineva 20 let od terorističnih napadov v ZDA

New York, 11. septembra - 11. septembra 2001 je ZDA in ves svet pretresla serija terorističnih napadov. Teroristi Al Kaide so ugrabili štiri potniška letala. Dve sta treščili v dvojčka Svetovnega trgovinskega centra v New Yorku, eno v Pentagon, četrto, namenjeno na kongresno palačo v Washingtonu, se je po uporu potnikov zrušilo na polje v Pensilvaniji. Umrlo je 2977 ljudi.