Odbor za zdravstvo potrdil predlog zakon o investicijah v zdravstvo

Ljubljana, 10. septembra - Odbor za zdravstvo je z 10 glasovi za in nobenim proti v drugi obravnavi podprl vladni predlog zakona o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v slovensko zdravstvo v letih od 2021 do 2031. Sprejeli so dopolnilo koalicijskih poslancev o dodatnih sredstvih za zdravstvene domove, dopolnila LMŠ, SD, Levice in SAB je večina na odboru zavrnila.