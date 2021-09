Zelena luč odbora za zdravstvo predlogu dopolnitev zakona o zdravstvenem varstvu

Ljubljana, 9. septembra - Odbor DZ za zdravstvo je podprl predlog dopolnitev zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki na zakonsko raven prenaša opredelitev programov obnovitvene in skupinske rehabilitacije ter zdravstvenega letovanja otrok in mladostnikov, hkrati pa so podprli koalicijska dopolnila k predlogu zakona.