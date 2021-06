Vlada sprejela predloga zakonov o investicijah in nujnih ukrepih v zdravstvu

Ljubljana, 17. junija - Vlada je danes sprejela predlog zakonov o investicijah in nujnih ukrepih v zdravstvu. Prvi ureja zagotavljanje in porabo skoraj dveh milijard evrov v zdravstvu do leta 2031, drugi pa določa začasne ukrepe za omilitev in odpravo posledic epidemije covida-19. Med drugim predvideva dodatek za izbiro specializacije iz družinske medicine.