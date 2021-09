Svetovni dan prve pomoči v znamenju prve pomoči v šolah

Ljubljana, 11. septembra - Vsako drugo soboto v septembru obeležujemo svetovni dan prve pomoči. Osrednja tema letošnjega dneva je prva pomoč v šolah. Letos so v ospredju otroci in mladi ter stališče, da bi morala biti prva pomoč sestavni del učnih načrtov že v vrtcih ter v osnovnih in srednjih šolah, so sporočili iz Rdečega križa Slovenije (RKS).