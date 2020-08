Na svetovni dan humanitarnosti se spominjamo ubitih humanitarnih delavcev

New York/Bruselj, 19. avgusta - Svetovni dan humanitarnosti, ki ga obeležujemo danes, je letos posvečen spominu na humanitarne delavce, ki so bili tarča napadov, ter vsem, ki še naprej rešujejo in nudijo podporo ljudem v stiski. Pri Združenih narodih in Evropski uniji opozarjajo, da pandemija covida-19 za humanitarne delavce predstavlja še dodaten izziv.