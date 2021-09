V četrtek potrdili 998 okužb z novim koronavirusom

Ljubljana, 10. septembra - V četrtek so v Sloveniji opravili 5186 PCR-testov in potrdili 998 okužb z novim koronavirusom, je objavil Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ). Pozitivnih je bilo tako 19,2 odstotka opravljenih testov. V bolnišnicah zdravijo 278 bolnikov s potrjeno okužbo, 61 jih potrebuje intenzivno zdravljenje. V četrtek so umrli štirje covidni bolniki.