V Cerkljah ob Krki predstavili vojaški vaji Rock Kleščman in Zvezda Triglava

Cerklje ob Krki, 8. septembra - Slovenska vojska (SV) je v Vojašnici Jerneja Molana in na vojaškem letališču Cerklje ob Krki danes predstavila skupna urjenja s pripadniki zavezniških vojsk v okviru mednarodnih vojaških vaj Rock Kleščman in Zvezda Triglava. Vaji, ki sta se začeli v ponedeljek, bosta po kopnem in v slovenskem zračnem potekali do petka, 23. septembra.