SV danes začenja urjenja z zavezniki na vajah Rock Kleščman in Zvezda Triglava

Ljubljana, 6. septembra - Slovenska vojska danes začenja skupna urjenja s pripadniki zavezniških vojsk v okviru dveh vojaških vaj Rock Kleščman in Zvezda Triglava. Vojaške aktivnosti na kopnem in v zraku bodo na območju Cerkelj ob Krki, vadišča na Počku ter na širšem območju Bohinjske Bele potekale do petka, 23. septembra, so napovedali na ministrstvu za obrambo.