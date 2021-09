SV začenja tritedenska urjenja z zavezniki na območju Slovenije

Ljubljana, 5. septembra - V ponedeljek se v Sloveniji začenjajo skupna urjenja pripadnikov Slovenske vojske (SV) ter zavezniških vojsk. Vojaške aktivnosti na kopnem in v zračnem prostoru bodo na območju Cerkelj ob Krki, vadišča na Počku ter na širšem območju Bohinjske Bele potekale do petka, 23. septembra, so sporočili z ministrstva za obrambo.