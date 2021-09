V Franciji začetek sojenja za teroristične napade v Parizu

Pariz, 8. septembra - Šest let po terorističnih napadih v Parizu, ki so 13. novembra pretresli Francijo, se danes začenja sodni proces proti 20 obtoženim. Tako z vsebinskega kot organizacijskega vidika sojenje, ki naj bi trajalo devet mesecev, tudi v luči pandemije covida-19 in še vedno prisotnih terorističnih groženj, predstavlja poseben izziv.