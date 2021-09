Sindikat Mladi plus ljubljanski in mariborski medicinski fakulteti očita diskriminacijo tujih študentov

Ljubljana/Maribor, 7. septembra - Medicinski fakulteti v Ljubljani in Mariboru sta po opozorilih sindikata Mladi plus letos brez jasnih pojasnil zavrnili vpis vsem tujim študentom iz tretjih držav. Fakultetama očitajo "očitno diskriminacijo", tuje študente pa da so postavili v nezavidljiv položaj, saj so vpisi na fakultete že končani. Odziv fakultet STA še čaka.