Vlada dala soglasje k razpisu za vpis na visokošolske zavode za študijsko leto 2021/22

Ljubljana, 5. februarja - Vlada je dala soglasje k razpisu za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe za študijsko leto 2021/22. Skupaj bo na voljo 18.520 vpisnih mest za vpis v 1. letnik za redni in izredni študij, so sporočili po današnji seji vlade. Vlada je povečala število mest na medicinskih fakultetah in na ljubljanski fakulteti za računalništvo.