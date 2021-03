Še danes možna prijava za vpis na fakultete

Ljubljana/Maribor/Koper/Nova Gorica, 19. marca - Na slovenskih univerzah danes zaključujejo prvi prijavni rok za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2020/2021. Za bodoče študente je na voljo 18.520 vpisnih mest za vpis v 1. letnik za redni in izredni študij. Število mest je povečano na medicinskih fakultetah in na ljubljanski fakulteti za računalništvo.