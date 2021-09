Beloruska protestna voditeljica Kolesnikova obsojena na 11 let zapora

Minsk/Berlin/Bruselj/London/Washington, 6. septembra - Beloruska predstavnica opozicije Marija Kolesnikova je bila danes obsojena na 11 let zapora zaradi svoje vloge v protivladnih protestih po lanskih spornih predsedniških volitvah v Belorusiji, poročajo tuje tiskovne agencije. Na obsodbo so se med drugim odzvali v Bruslju in drugih prestolnicah po svetu.