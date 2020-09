Belorusko aktivistko po izginotju prijeli na meji z Ukrajino

Minsk/Kijev, 8. septembra - Eno od vodij opozicijskih protestov v Belorusiji Marijo Kolesnikovo, ki je pogrešana od ponedeljka, so danes prijeli, ko je skušala prečkati mejo z Ukrajino, so sporočile beloruske oblasti. S še dvema članoma opozicijskega koordinacijskega sveta naj bi zgodaj zjutraj skušala zapustiti državo. Kijev nasprotno trdi, da so jo skušali deportirati.