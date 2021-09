ZN v Afganistan ponovno pošiljajo letala s humanitarno pomočjo

New York, 3. septembra - Združeni narodi so ponovno vzpostavili lete s humanitarno pomočjo v severni in južni Afganistan, po tem ko so v državi oblast prevzeli talibani, je v četrtek dejal tiskovni predstavnik organizacije. Zagotovil je, da si ZN prizadevajo za vzpostavitev več letov in na več območij v Afganistanu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.