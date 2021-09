V ljubljanskem zavetišču na posvojitev čaka še 180 mačk

Ljubljana, 2. septembra - Iz Zavetišča za zapuščene živali Ljubljana, kjer so nedavno odprli nove prostore za mačke, so sporočili, da na posvojitev še vedno čaka 180 mačk. Zato so podvojili razpoložljivost terminov za posvojitve. Vzporedno sicer poteka še nekaj drugih aktivnosti, preko katerih jih ljubitelji živali prav tako lahko podprejo.