Ljubljansko zavetišče ob zaključku prenove vabi na dneve odprtih vrat

Ljubljana, 26. avgusta - Zavetišče za zapuščene živali Ljubljana bo danes uradno odprlo prenovljene prostore. Z zaključkom novogradnje in prenove je Ljubljana dobila sodobno zavetišče, ki ob boljšem počutju živali omogoča nove dimenzije delovanja ter vsem omogoča vzgojo in izobraževanje, so sporočili iz zavetišča. Od petka do nedelje bodo potekali tudi dnevi odprtih vrat.