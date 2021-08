Ob svetovnem dnevu mačk številne kosmatinke v zavetiščih čakajo na nove domove

Ljubljana, 8. avgusta - Mačke danes praznujejo svoj svetovni dan. Prvič so ga obeležili leta 2002, ko ga je oživela organizacija Mednarodni sklad za zaščito živali (Ifaw). Mačke veljajo za ene najbolj priljubljenih domačih živali. Poznamo od 40 do 70 pasem domačih mačk. Te se lahko znajdejo tudi v zavetiščih, kjer pa so bolj pogosto mešanke, ki čakajo na nov dom.