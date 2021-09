WHO: Svet pozablja na ljudi z demenco

Ženeva, 2. septembra - Pojavnost demence, ki ljudi oropa njihovih "spominov, neodvisnosti in dostojnosti", se po svetu povečuje, a le redke države so opremljene za boj z njo, kaže poročilo, ki ga je danes objavila Svetovna zdravstvena organizacija (WHO). Po njihovih podatkih ima demenco več kot 55 milijonov ljudi in je tako "globalna grožnja javnemu zdravstvu".