Začenja se mesec ozaveščanja o Alzheimerjevi bolezni

Ljubljana, 1. septembra - September je mesec ozaveščanja o Alzheimerjevi bolezni, ki je najpogostejši vzrok demence. Slogan letošnje mednarodne kampanje meseca septembra je Diagnoza. Več kot 60 odstotkov vseh bolnikov z demenco ima Alzheimerjevo bolezen, vendar pa v povprečju od prvih znakov bolezni do postavitve diagnoze preteče od 10 do 15 let.