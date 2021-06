Ob pridobivanju dodatka za pomoč in postrežbo pri osebah z demenco ključna medicinska dokumentacija

Ljubljana, 17. junija - Združenje Spominčica - Alzheimer Slovenija je danes pripravilo spletni posvet na temo pridobivanja pravice do dodatka za pomoč in postrežbo za osebe z demenco. Izpostavili so pomen čim bolj zgodnje diagnostike demence, pravilno izpolnjene dokumentacije za ta dodatek ter zadostne in ustrezne medicinske dokumentacije o stanju dementne osebe.