Delo o razpravah na Blejskem strateškem forumu (2. 9.)

Ljubljana, 1. septembra - Uroš Esih v komentarju Stati in obstati piše o razpravi na Blejskem strateškem forumu, ki je bila namenjena razpravi o prihodnosti EU. A za razpravo so potrebni sogovorniki z različnimi stališči, na Bled pa so bili vabljeni enakomiselni iz kroga voditeljev držav, ki so ideološki zavezniki trenutne vlade, izpostavlja avtor.